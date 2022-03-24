ВСУ освободили село в Запорожской области – ОВА

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области.

Источник: глава Малиновской общины Владимир Шиш, сообщает Запорожская ОВА

Дословно: "Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками – Любимовка, Новозлатополь, и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке.

В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена".

Детали: По словам Шиша, ситуация в общине критическая.

Оккупанты поставили блокпосты и не пускают никого в окруженные деревни. Как следствие, есть гуманитарные проблемы – с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина.

Глава общины высказался за организацию гуманитарного коридора для выезда людей, прежде всего больных, нуждающихся в постоянном уходе и лечении.