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ВСУ освободили село в Запорожской области – ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 20:29

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области.

Источник: глава Малиновской общины Владимир Шиш, сообщает Запорожская ОВА

Дословно: "Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками – Любимовка, Новозлатополь, и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке.

В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена".

Детали: По словам Шиша, ситуация в общине критическая.

Оккупанты поставили блокпосты и не пускают никого в окруженные деревни. Как следствие, есть гуманитарные проблемы – с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина.

Глава общины высказался за организацию гуманитарного коридора для выезда людей, прежде всего больных, нуждающихся в постоянном уходе и лечении.

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Темы: Запорожская областьВооруженные силы
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