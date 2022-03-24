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Байден хотів би вигнати РФ з G20 або запросити на саміт Україну

Мазуренко Альона Четвер, 24 березня 2022, 20:34
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вийде, то запросити на саміт Україну.

Джерело: пресконференція Байдена після саміту НАТО у Брюсселі

Пряма мова на питання, чи підтримує він виключення РФ з G20: "Так. Проте рішення залежить від самої групи G20...

Якщо це неможливо зробити – якщо Індонезія та інші не згодні – тоді, на мою думку, ми маємо попросити, щоб Україна могла бути присутньою на зустрічах, а також … в основному Україна може бути присутньою на зустрічі G20 та спостерігати за нею".

Деталі: Байден зазначив, що саміт G20 має відбутися у листопаді 2022 року.

Раніше посол Росії у Джакарті заявив, що президент РФ Володимир Путін "хоче поїхати" на саміт G20 в Індонезії у листопаді.

Теми: БайденРосіяУкраїнавійна
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