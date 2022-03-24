Байден хотел бы выгнать РФ из G20 или пригласить на саммит Украину

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не получится, предлагает пригласить на саммит Украину.

Источник: пресс-конференция Байдена после саммита НАТО в Брюсселе

Прямая речь на вопрос, поддерживает ли он исключение РФ из G20: "Да. Однако решение зависит от самой группы G20...

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Если это невозможно сделать – если Индонезия и другие не согласны – тогда, на мой взгляд, мы должны попросить, чтобы Украина могла присутствовать на встречах, а также … в основном Украина может присутствовать на встрече G20 и наблюдать за ней".

Детали: При этом Байден отметил, что саммит G20 должен состоятся в ноябре 2022 года.

Ранее посол России в Джакарте заявил, что президент РФ Владимир Путин "хочет поехать" на саммит G20 в Индонезии в ноябре.