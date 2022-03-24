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Прем'єр Британії: надати Україні танки і літаки дуже складно

Четвер, 24 березня 2022, 20:36

Західні союзники працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, необхідні захисту від вторгнення Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після саміту НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Але Джонсон сказав, що ця додаткова допомога, швидше за все, не поширюватиметься на танки та літаки — дві ключові вимоги, висунуті президентом України Володимиром Зеленським.

"З погляду логістики це дуже складно, як з бронетехнікою, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, що він просить. Обладнання, яке ми вважаємо найціннішим на даний момент, - це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту", - сказав Джонсон.

Він додав, що жодна західна демократія нині не думає про те, щоб воювати на території України, і ніхто не хоче запроваджувати безпольотну зону.

Раніше сьогодні Великобританія оголосила, що надішле додатково 6000 протитанкових комплексів, надасть 25 мільйонів фунтів стерлінгів для збройних сил України та збільшить британські війська у Болгарії.

Як повідомлялося, генсек Альянсу у четвер підтвердив, що НАТО не планує закривати небо над Україною силами ВПС союзників. І хоча є рішення НАТО про постачання в Україну комплексів ППО зі Словаччини, про завершення цього постачання невідомо. Водночас у Конгресі закликають Байдена надати Україні системи ППО та винищувачі.

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Про дискусію, щодо можливої відмови від НАТО, яка триває в Україні, читайте у детальній статті Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем.

Теми: Велика БританіязброяБорис Джонсонвійна
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