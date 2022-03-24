Джонсон: предоставить Украине танки и самолеты очень сложно

Западные союзники работают над наращиванием летальной военной помощи Украине, необходимых для защиты от вторжения России.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Но Джонсон сказал, что эта дополнительная помощь, скорее всего, не будет распространяться на танки и самолеты — два ключевых требования, выдвинутых президентом Украины Владимиром Зеленским.

"С точки зрения логистики это выглядит очень сложно, как с бронетехникой, так и с самолетами. Мы прекрасно понимаем, о чем он просит. Оборудование, которое мы считаем наиболее ценным на данный момент, — это ракеты, которые они могут использовать для самозащиты", - сказал Джонсон.

Он добавил, что ни одна западная демократия в настоящее время не думает о том, чтобы воевать на территории Украины, и никто не хочет вводить бесполетную зону.

Ранее сегодня Великобритания объявила, что отправит дополнительно 6000 противотанковых комплексов, предоставит 25 миллионов фунтов стерлингов для вооруженных сил Украины и увеличит британские войска в Болгарии.