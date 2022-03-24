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Байден не вважає, що Україні доведеться віддавати території Путіну

Четвер, 24 березня 2022, 19:55

Президент США Джо Байден не вважає, що Україні можливо доведеться поступитися частиною своєю території для того, щоб зупинити війну. 

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів 24 березня, повідомляє "Європейська правда".

У запитанні йшлось про те, чи, на думку Байдена, Україні можливо треба поступитися частиною своєї території, щоб зупинити війну, чи про це взагалі немає мови.

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"Нічого про Україну без України. Я не вважаю, що їм доведеться це робити, але це моє судження. Йдуть переговори, дискусії, до яких я не залучений… Такі оцінки мають давати вони (Україна)", - відповів Джо Байден.

Президент Джо Байден також заявив, що з боку США буде реакція, якщо президент Росії Владімір Путін застосує зброю масового знищення, але відповідь залежатиме від ситуації.

Нагаємо, також 24 березня США оголосили нові санкції проти понад 300 депутатів Держдуми, очільника Сбербанку та десятків компаній російського ОПК.

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Теми: БайденвійнаПутін
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