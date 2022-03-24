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Байден не считает, что Украине придется уступать территории Путину

Четверг, 24 марта 2022, 20:55

Президент США Джо Байден не считает, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории для того, чтобы остановить войну.

Об этом он сказал в ответ на вопросы журналистов 24 марта, сообщает "Европейская правда".

Президента спросили, какое его мнение по поводу того, что Украине возможно прийдется уступить часть своей территории, чтобы остановить войну, или об этом вообще нет речи.

"Ничего об Украине без Украины. Я не считаю, что им придется это делать, но это мое суждение. Идут переговоры, дискуссии, в которых я не принимаю участия… Такие оценки должны давать они (Украина)", – ответил Джо Байден.

Президент Джо Байден также заявил, что со стороны США будет реакция, если президент России Владимир Путин применит оружие массового поражения, но ответ будет зависеть от ситуации.

Напомним, также 24 марта США объявили новые санкции против более 300 депутатов Госдумы, главы Сбербанка и десятков компаний российского ОПК.

Темы: БайденвойнаПутин
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