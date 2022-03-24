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У Запоріжжі на півтора дні введуть комендантську годину

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 20:07

У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "З 20:00 суботи 26 березня буде введена комендантська година, яка закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня".

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Деталі: В ОВА попросили керівників підприємств, що належать до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток.

"Місто має працювати! Місто має захищатися!", - йдеться в повідомленні.

Теми: Запоріжжя
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