В Запорожье на полтора дня введут комендантский час

В Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта вводится комендантский час.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "С 20:00 субботы 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта".

Реклама:

Детали: В ОВА попросили руководителей предприятий, принадлежащих к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков.

"Город должен работать! Город должен защищаться!", – говорится в сообщении.