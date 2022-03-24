В Запорожье на полтора дня введут комендантский час
Четверг, 24 марта 2022, 21:07
В Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта вводится комендантский час.
Источник: Запорожская областная военная администрация
Дословно: "С 20:00 субботы 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта".
Детали: В ОВА попросили руководителей предприятий, принадлежащих к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков.
"Город должен работать! Город должен защищаться!", – говорится в сообщении.
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