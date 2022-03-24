Швейцарія заморозила активи російських олігархів вже на 6,2 млрд доларів

Обсяги заморожених у Швейцарії активів підсанкційних російських росіян досягли 5,75 млрд швейцарських франків - 6,2 млрд доларів США, і ця цифра ще може зрости.

Як повідомляє SwissInfo, такі дані 24 березня оприлюднив держсекретаріат з економічних питань (Seco), пише "Європейська правда".

До цієї суми входять грошові активи та орієнтовна вартість нерухомості у курортних регіонах. Імена конкретних олігархів, чиї активи були заморожені, не називають.

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Ервін Боллінгер, керівник секції з двосторонніх економічних відносин Seco, деталізував, що ці активи заморожені, але не конфісковані, тому що юридичних підстав для відчуження цієї власності наразі немає. Відтак кошти та майно не можна передати іншому власнику, продати тощо.

Seco займається пошуком у швейцарських реєстрах власності підсанкційних росіян.

За оцінкою асоціації банкірів Швейцарії, загальний обсяг росйських активів на території країни може сягати 200 мільярдів франків. Вони не зазначають, яка частка з цього ймовірно належить підсанкційним особам.

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Спершу Швейцарія відмовлялась заморожувати активи росіян, які потрапили під санкції за війну Путіна проти України, аргументуючи, що це порушило би її нейтралітет, але під тиском партнерів та прихильників санкцій всередині країни уряд змінив думку.

На цей час Швейцарія застосувала санкції до 874 фізичних осіб та 62 юридичних осіб.

18 березня країна долучилася до чергового пакету санкцій Євросоюзу, заборонивши експорт своїх предметів розкошу до Росії.