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Швейцария заморозила активы российских олигархов уже на 6,2 млрд долларов

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 21:35
Флаг Швейцарии, Женева. Фото: getty images

Объемы замороженных в Швейцарии активов подсанкционных россиян достигли 5,75 млрд швейцарских франков – 6,2 млрд долларов США, и эта цифра еще может возрасти.

Как сообщает SwissInfo, такие данные 24 марта опубликовал госсекретариат по экономическим вопросам (Seco), пишет "Европейская правда".

В эту сумму входят денежные активы и ориентировочная стоимость недвижимости в курортных регионах. Имена конкретных олигархов, активы которых были заморожены, не называют.

Эрвин Боллингер, руководитель секции по двусторонним экономическим отношениям Seco, детализировал, что эти активы заморожены, но не конфискованы, потому что юридических оснований для отчуждения этой собственности пока нет. Следовательно, средства и имущество нельзя передать другому собственнику, продать и т.д.

Seco занимается поиском в швейцарских реестрах собственности подсанкционных россиян.

По оценке ассоциации банкиров Швейцарии, общий объем российских активов на территории страны может достигать 200 миллиардов франков. Они не отмечают, какая часть из этого может принадлежать подсанкционным лицам.

Сначала Швейцария отказывалась замораживать активы россиян, попавших под санкции за войну Путина против Украины, аргументируя, что это нарушило бы её нейтралитет, но под давлением партнеров и сторонников санкций внутри страны правительство изменило мнение.

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В настоящее время Швейцария применила санкции к 874 физическим лицам и 62 юридическим лицам.

18 марта страна присоединилась к очередному пакету санкций Евросоюза, запретив экспорт предметов роскоши в Россию.

Темы: Швейцариясанкцииолигархибанки
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