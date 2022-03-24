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Військові знешкодили понад 200 росіян на Сході України протягом доби

Четвер, 24 березня 2022, 22:04

Угруповання Об’єднаних сил протягом четверга успішно відбили 9 атак російських військових на Донеччині та Луганщині.

Джерело: ООС на Facebook.

Дослівно: "Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також 9 артилерійських систем. 

Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника".

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Теми: Донецька областьЛуганська областьвійна
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