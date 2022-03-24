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Военные обезвредили более 200 россиян на Востоке Украины в течение суток

Четверг, 24 марта 2022, 22:04

Группировка Объединенных сил в течение четверга успешно отразила 9 атак российских военных на Донетчине и Луганщине.

Источник: ООС в Facebook.

Дословно: "В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники противника, а также 9 артиллерийских систем.

Общие потери захватчиков составили более 200 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника".

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Темы: Донецкая областьЛуганская областьвойна
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