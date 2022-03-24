Военные обезвредили более 200 россиян на Востоке Украины в течение суток
Четверг, 24 марта 2022, 21:04
Группировка Объединенных сил в течение четверга успешно отразила 9 атак российских военных на Донетчине и Луганщине.
Источник: ООС в Facebook.
Дословно: "В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники противника, а также 9 артиллерийских систем.
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Общие потери захватчиков составили более 200 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника".