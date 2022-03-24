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Київщина: загиблі в Калинівці, обстріли в Петрівцях, бої в Бучанському районі

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 22:09
фото поліції Київщини

У Калинівці Фастівського району Київщини внаслідок російського артобстрілу є загиблі, також поранено трьох людей.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в  один із об’єктів цивільної інфраструктури".

Деталі: Також на Фастівщині російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка.

У Вишгородському районі продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців, внаслідок чого пошкоджено готельний комплекс. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Тривають бойові дії в Бучанському районі. Поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів окупанта.

Що передувало: У четвер російські окупанти також обстріляли околиці Вишгорода на Київщині, пошкоджено багатоповерхівку.

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Теми: Київська областьвійна
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