Київщина: загиблі в Калинівці, обстріли в Петрівцях, бої в Бучанському районі
У Калинівці Фастівського району Київщини внаслідок російського артобстрілу є загиблі, також поранено трьох людей.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: "У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури".
Деталі: Також на Фастівщині російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка.
У Вишгородському районі продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців, внаслідок чого пошкоджено готельний комплекс. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
Тривають бойові дії в Бучанському районі. Поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів окупанта.
Що передувало: У четвер російські окупанти також обстріляли околиці Вишгорода на Київщині, пошкоджено багатоповерхівку.