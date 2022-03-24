Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевщина: погибшие в Калиновке, обстрелы в Петровцах, бои в Бучанском районе

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 21:09
Киевщина: погибшие в Калиновке, обстрелы в Петровцах, бои в Бучанском районе
фото полиции Киевской области

В Калиновке Фастовского района Киевской области в результате российского артобстрела есть погибшие, также ранены три человека.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры".

Реклама:

Детали: Также в Фастовском районе российские войска продолжают единичные обстрелы села Ясногородка.

В Вышгородском районе продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате чего поврежден гостиничный комплекс. По предварительной информации, потерпевших нет.

Продолжаются боевые действия в Бучанском районе. Полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов оккупанта.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В четверг российские оккупанты также обстреляли окрестности Вышгорода Киевской области, повреждена многоэтажка.

Темы: Киевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: