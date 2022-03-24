Киевщина: погибшие в Калиновке, обстрелы в Петровцах, бои в Бучанском районе

В Калиновке Фастовского района Киевской области в результате российского артобстрела есть погибшие, также ранены три человека.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры".

Детали: Также в Фастовском районе российские войска продолжают единичные обстрелы села Ясногородка.

В Вышгородском районе продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате чего поврежден гостиничный комплекс. По предварительной информации, потерпевших нет.

Продолжаются боевые действия в Бучанском районе. Полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов оккупанта.

Что предшествовало: В четверг российские оккупанты также обстреляли окрестности Вышгорода Киевской области, повреждена многоэтажка.