Киевщина: погибшие в Калиновке, обстрелы в Петровцах, бои в Бучанском районе
В Калиновке Фастовского района Киевской области в результате российского артобстрела есть погибшие, также ранены три человека.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры".
Детали: Также в Фастовском районе российские войска продолжают единичные обстрелы села Ясногородка.
В Вышгородском районе продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате чего поврежден гостиничный комплекс. По предварительной информации, потерпевших нет.
Продолжаются боевые действия в Бучанском районе. Полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов оккупанта.
Что предшествовало: В четверг российские оккупанты также обстреляли окрестности Вышгорода Киевской области, повреждена многоэтажка.
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