Пожежа та вибухи в області: киян просять щільно зачинити вікна

У столиці українців закликають щільно зачинити вікна через пожежу в Київській області.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Киян просять зачинити вікна через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах.

Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря".

Деталі: Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання.

Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Якщо у вас з’явилася задишка та кашель у КМДА радять звернутися до лікаря.

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Кілька годин тому очевидці повідомляли про вибухи у Київській області, а соцмережі окупантів писали про пожежу та вибух на нафтобазі.