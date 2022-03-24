Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежа та вибухи в області: киян просять щільно зачинити вікна

Мазуренко Альона Четвер, 24 березня 2022, 22:19
фото: ФБ Зеленського

У столиці українців закликають щільно зачинити вікна через пожежу в Київській області.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Киян просять зачинити вікна через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах.

Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря".

Деталі: Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання.

Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Якщо у вас з’явилася задишка та кашель у КМДА радять звернутися до лікаря.

ВІДЕО ДНЯ

Кілька годин тому очевидці повідомляли про вибухи у Київській області, а соцмережі окупантів писали про пожежу та вибух на нафтобазі.

Теми: КиївпожежавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Макрона після розмови з Путіним заявили, що евакуація з Маріуполя неможлива

Чалий пояснив, як Росія буде гарантом безпеки для України

Американський генерал пояснив, чому США переоцінили можливості РФ

В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя

Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації

Блінкен: США не бачили ознак того, що Росія серйозно веде переговори з Україною

Усі новини...
Київ
У Києві снаряд влучив у приватний будинок, сталася пожежа
Київ рятує від окупантів пам’ятки культурної спадщини
Росія коригує плани, перекидає техніку у Білорусь для оточення Києва – зведення Генштабу
Останні новини
22:57
Зеленський сказав, що думає про відведення військ Росії
22:55
Понад 100 співробітників посольств РФ вислали за місяць з країн ЄС
22:51
Зеленський про переговори: Не бачимо підстав для довіри словам агресорів 
22:50
Команда експертів із оцінки санкцій почала роботу – Зеленський
22:45
Лідери 5 країн Заходу погодились підвищувати ціну війни РФ проти України
22:42
З окупантами ведуть переговори – просять випустити людей з Маріуполя, Бердянська, Енергодара
22:27
Львівські лікарі під час повітряної тривоги видалили пухлину 7-річному хлопчику
22:23
Росавіація переходить на папір після кібератаки Anonymous: стерли всі дані
22:05
Мешканців Овруцької громади закликають цю ніч провести в укритті
22:03
У Люксембурзі заморозили активи РФ на 2,5 мільярда євро
Усі новини...