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Пожар и взрывы в области: киевлян просят плотно закрыть окна

Алена МазуренкоЧетверг, 24 марта 2022, 21:19
Пожар и взрывы в области: киевлян просят плотно закрыть окна
фото: ФБ Зеленского

В столице украинцев призывают плотно закрыть окна из-за пожара в Киевской области.

Источник: прессслужба КГГА

Дословно: "Киев просят закрыть окна - из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах.

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Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха".

Детали: Специалисты в таких случаях также советуют делать влажную уборку.

Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

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Если у вас появилась одышка и кашель, в КГГА советуют обратиться к врачу.

Несколько часов назад очевидцы сообщали о взрывах в Киевской области, а соцсети оккупантов писали о пожаре и взрыве на нефтебазе.

Темы: КиевпожарвойнаРосcия
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