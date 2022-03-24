Пожар и взрывы в области: киевлян просят плотно закрыть окна

В столице украинцев призывают плотно закрыть окна из-за пожара в Киевской области.

Источник: прессслужба КГГА

Дословно: "Киев просят закрыть окна - из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах.

Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха".

Детали: Специалисты в таких случаях также советуют делать влажную уборку.

Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Если у вас появилась одышка и кашель, в КГГА советуют обратиться к врачу.

ВИДЕО ДНЯ

Несколько часов назад очевидцы сообщали о взрывах в Киевской области, а соцсети оккупантов писали о пожаре и взрыве на нефтебазе.