Повноцінна війна між НАТО і Росією малоймовірна - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що повноцінна війна між Росією та Альянсом є малоймовірною.

Про це він сказав у коментарі CNN, пише "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що демонстрація єдності країн НАТО знизила можливість повномасштабної війни.

Проте він сказав, що ситуація в Україні "вкрай непередбачувана", і що НАТО зіткнулося з новою реальністю і має бути готовим у довгостроковій перспективі.

На питання про те, що Росія не відповідає на спроби НАТО зв'язатися каналами для вирішення конфліктів, Столтенберг відповів, що це правда, і що "росіяни не були готові, як я сказав, використовувати ці лінії, але ми припускаємо, що якщо виникне потребу, вони зможуть зв'язатися з нами".

Нагадаємо, саміт НАТО ухвалив заяву щодо війни в Україні з обіцянкою захисту від хімічної і біологічної зброї.

Крім того, у відповідь на дії Росії Альянс вирішив створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.