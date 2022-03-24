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Полноценная война между НАТО и Россией маловероятна – Столтенберг

Четверг, 24 марта 2022, 22:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что полноценная война между Россией и Альянсом маловероятна.

Об этом он сказал в комментарии CNN, пишет "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.

Однако он сказал, что ситуация в Украине "крайне непредсказуема", и что НАТО столкнулся с новой реальностью и должен быть готов в долгосрочной перспективе.

На вопрос о том, что Россия не отвечает на попытки НАТО связаться по каналам для разрешения конфликтов, Столтенберг ответил, что это правда, и что "русские не были готовы, как я сказал, использовать эти линии, но мы предполагаем, что, если возникнет необходимость, они смогут связаться с нами".

Напомним, саммит НАТО принял заявление о войне в Украине с обещанием защиты от химического и биологического оружия.

Кроме того, в ответ на действия России Альянс решил создать четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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Темы: НАТОвойнаРосcия
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