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Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

Мазуренко Альона Четвер, 24 березня 2022, 23:14
скриншот. Засідання 11 березня

Російські видання пишуть, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який не з'являвся на публіці з 11 березня, не було на засіданні Ради безпеки РФ 24 березня - його просто вмонтували у відео.

Джерело: Медіазона, прокремлівське видання "РІА Новини"

Дослівно: "Найімовірніше, засідання Радбезу дійсно відбулося, тільки ось Шойгу там не було. Його просто вмонтували в телевізор, використовуючи кадри з однієї з попередніх нарад з безпеки.

І додали перешкоди – а для зовсім незрозумілих "РІА Новини" ще й зробили зум (наближення), щоб глядачеві було зрозуміло, куди дивитися".

Деталі: Зазначається, що фон та одяг Шойгу на засіданні 24 березня такий самий як і на засіданнях 3 та 11 березня.

Крім того, на засіданні 24 березня Шойгу жодного разу не показали на відео зі звуком, тому з високою ймовірністю можна припустити, що кадри з ним взяли з одного з попередніх засідань Ради безпеки.

Пізніше, 24 березня, прокремлівське видання повідомило, що Шойгу поспілкувався по телефону з колегою з Вірменії.

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Пишуть, що Шойгу обговорював поточну ситуацію в регіоні та в районах виконання завдань російськими миротворцями у Нагірному Карабаху.

Повідомляється, що у вірменському оборонному відомстві повідомили, що зачіпали обстановку в Аскеранському районі та ситуація на лінії зіткнення.

Відзначимо, що деякі ЗМІ РФ повідомили про загострення ситуації у Нагірному Карабаху. Зазначається, що збройні сили Азербайджана перейшли в наступ у Карабаху, скориставшись відправкою солдатів РФ в Україну.

Теми: РосіяЗбройні силиУкраїнавійна
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