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Шойгу не было на заседании СБ РФ – его просто вмонтировали – РосСМИ

Мазуренко Алена Четверг, 24 марта 2022, 23:14
скриншот. Заседание 11 марта

Российские издания пишут, то министра обороны РФ Сергея Шойгу, который не появлялся на публике с 11 марта, не было на заседании Совета безопасности РФ 24 марта - его просто вмонтировали в видео.

Источник: Медиазона, прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Вероятнее всего, заседание Совбеза действительно состоялось, только вот Шойгу там не было. Его попросту вмонтировали в телевизор, используя кадры с одного из предыдущих советов безопасности.

И добавили помехи — а для совсем непонятливых "РИА Новости" еще и сделали зум (приближение), чтобы зрителю было ясно, куда смотреть".

Детали: Отмечается, что фон и одежда Шойгу на заседании 24 марта такая же как и на заседаниях 3 и 11 марта.

Кроме того, на заседании 24 марта Шойгу ни разу не показали на видео со звуком, поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что кадры с ним взяли с одного из предыдущих Совбезов.

Позже, 24 марта прокремлевское издание сообщило, что Шойгу пообщался по телефону с коллегой из Армении.

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Пишут, что Шойгу обсуждал текущую ситуация в регионе и в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Сообщается, что в армянском оборонном ведомстве сообщили, что затрагивалась обстановка в Аскеранском районе и ситуация на линии соприкосновения.

В то же время, некоторые СМИ РФ сообщили об обостении ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что вооруженные сили Азербайджана перешли в наступление в Карабахе, воспользовавшись отправкой солдат РФ в Украину.

Темы: РосcияВооруженные силыУкраинавойна
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