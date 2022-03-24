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Сербія відмовляється від ключової угоди про нормалізацію відносин із Косово

Четвер, 24 березня 2022, 23:16

Президент Сербії Александар Вучич звернувся із терміновим зверненням, в якому заявив про фактичне припинення дії Брюссельської угоди - договору, який у 2013 році досягли керівники Сербії та Косово за посередництва Європейського Союзу, і який був дорожньою картою із нормалізації відносин Белграда та Приштини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Балканський оглядач".

За словами сербського президента, причиною такого кроку стало рішення Судової ради в столиці Косово Приштині відсторонити голову Головного суду Митровиці Ліляну Стеванович за те, що вона за два дні до того була присутня у Белграді на зустрічі президента Сербії з представниками сербів з Косово і Метохії.

Також, за його словами, на ранок 25 березня підготовлено звільнення сербських поліцейських, які напередодні брали участь у засіданні Ради національної безпеки Сербії.

"За розпорядженням (голови уряду Косово) Альбіна Курті сербська суддя Ліляна Стеванович сьогодні була відсторонена від роботи в інституціях Косово. До ранку було підготовлено звільнення всіх сербських командирів і поліцейських, які перебували на засіданні Ради національної безпеки в Белграді", - заявив Вучич.

Президент Сербії наголосив, що такі дії влади Косово є  "нападом на сербів" і порушенням Брюссельської угоду.

"Курті – це той, хто хоче зруйнувати мир в Косово і Метохії, і той, хто хоче своїми рішеннями атакувати сербський народ скрізь – і на півдні, і на півночі Косово і Метохії… Згідно з його волею та волею тих, хто його захищає, Брюссельської угоди більше не існує",- резюмує Вучич.

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Він наголосив, що Сербія продовжуватиме підтримувати сербський народ в Косово і Метохії: "Моє останнє повідомлення – що б ви не робили, Сербія буде зі своїм народом".

Варто зазначити, що у Сербії 3 квітня пройдуть парламентські вибори. Тож, така різка риторика сербського президента  може пояснюватися необхідністю  залучати голоси правого електорату.

Проте, одночасно відразу після російської агресії проти України Косово звернулося до США з проханням відреагувати на збільшення ризиків, а саме -  створити в країні постійну військову базу та прискорити її інтеграцію до НАТО.

Теми: СербіяКосовоЄС
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