Сербия отказывается от ключевого соглашения о нормализации отношений с Косово

Президент Сербии Александар Вучич обратился со срочным обращением, в котором заявил о фактическом прекращении действия Брюссельского соглашения - договора, который в 2013 году достигли руководители Сербии и Косово при посредничестве Европейского Союза, и являлся дорожной картой по нормализации отношений Белграда и Приштины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

По словам сербского президента, причиной такого шага стало решение Судебного совета в столице Косово Приштине отстранить главу Главного суда Митровицы Лиляну Стеванович за то, что она два дня до того присутствовала в Белграде на встрече президента Сербии с представителями сербов из Косово и Метохии.

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Также, по его словам, к утру 25 марта подготовлено увольнение сербских полицейских, которые накануне участвовали в заседании Совета национальной безопасности Сербии.

"По распоряжению (главы правительства Косово) Альбина Курти сербская судья Лиляна Стеванович сегодня была отстранена от работы в институтах Косово. К утру было подготовлено увольнение всех сербских командиров и полицейских, находившихся на заседании Совета национальной безопасности в Белграде", - заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что такие действия властей Косово являются "нападением на сербов" и нарушением Брюссельского соглашения.

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"Курти – это тот, кто хочет разрушить мир в Косово и Метохии, и тот, кто хочет своими решениями атаковать сербский народ везде – и на юге, и на севере Косово и Метохии… Согласно его воле и воле тех, кто его защищает, Брюссельского соглашения больше не существует, - резюмирует Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия будет продолжать поддерживать сербский народ в Косово и Метохии: "Мое последнее сообщение – что бы вы ни делали, Сербия будет со своим народом".

Следует отметить, что в Сербии 3 апреля пройдут парламентские выборы. Такая резкая риторика сербского президента может объясняться необходимостью привлекать голоса правого электората.

Однако одновременно сразу после российской агрессии против Украины Косово обратилось к США с просьбой отреагировать на увеличение рисков, а именно - создать в стране постоянную военную базу и ускорить ее интеграцию в НАТО.