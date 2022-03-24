Донеччина: стало відомо про смерті ще двох дітей через дії РФ
У четвер стало відомо, що російські військові вбили ще двох дітей на Донеччині – у Маріуполі та Ясній Поляні.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець.
Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених у Маріуполі".
Деталі: Кириленко повідомив, що за 24 березня на Донеччині від російських обстрілів загинули 3 людей: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Ще 6 людей поранено. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.
Голова ОВА підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.
Що передувало: За даними Офісу генпрокурора, за місяць війни в Україні російські окупанти забрали життя 128 дітей.
Крім того, за даними ЮНІСЕФ, один місяць війни в Україні призвів до переселення 4,3 млн дітей - більш ніж половини від 7,5 млн дитячого населення країни.