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Донецкая область: стало известно о смерти двух детей из-за действий РФ

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 23:29

В четверг стало известно, что российские военные убили еще двоих детей в Донецкой области – в Мариуполе и Ясной Поляне.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "Сегодня мы узнали, что россияне убили еще 2 детей в Донецкой области: в Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень.

Кроме того, стало известно еще об 1 погибшем и 5 раненых в Мариуполе".

Детали: Кириленко сообщил, что за 24 марта в Донецкой области от российских обстрелов погибли 3 человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Еще 6 человек ранены. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненный в Луганской области.

Глава ОВА подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: По данным Офиса генпрокурора, за месяц войны в Украине российские оккупанты унесли жизни 128 детей.

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Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, один месяц войны в Украине привел к переселению 4,3 млн детей - более половины от 7,5 млн детского населения страны.

Темы: Донецкая областьвойнадети
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