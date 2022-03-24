Глава Єврокомісії: РФ більше не зможе використовувати енергетику для шантажу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія не зможе шантажувати Європу своїми енергоресурсами.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Президент Росії Владімір Путін зажадав, щоб "недружні" до Кремля країни купували нафту та газ за рублі.

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"Це було б одностороннім рішенням та явним порушенням контракту. Це буде спроба обійти санкції. Ми не дозволимо оминути наші санкції. Час, коли енергію можна було використати для шантажу, минув", - сказала фон дер Ляєн.

Але країни ЄС, як і раніше, розходяться у думках щодо того, чи вводити прямі санкції проти російської нафти та газу, що вже зробили Сполучені Штати.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що, якщо Росія вимагатиме від європейських країн платити за постачання газу в рублях, ціна також має бути переглянута.

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А прем’єр-міністр Словенії Янез Янша вважає, що жодна європейська країна не платитиме Росії за поставлений газ в рублях.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії кая Каллас заявила, що гроші, які Європа акумулює на рахунку для сплати за російський газ, можуть використати для репарацій Україні.