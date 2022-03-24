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Глава Еврокомиссии: РФ больше не сможет использовать энергетику для шантажа

Четверг, 24 марта 2022, 23:52

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия не сможет шантажировать Европу своими энергоресурсами.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы "недружественные" к Кремлю страны покупали нефть и газ за рубли.

"Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это будет попытка обойти санкции. Мы не позволим обойти наши санкции. Время, когда энергию можно было использовать для шантажа, прошло", - сказала фон дер Ляйен.

Но страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, вводить ли прямые санкции против российской нефти и газа, что уже предпринято Соединенными Штатами.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что, если Россия потребует от европейских стран платить за поставки газа в рублях, цена также должна быть пересмотрена.

А премьер-министр Словении Янез Янша считает, что ни одна европейская страна не будет платить России за поставленный газ в рублях.

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Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что деньги, которые Европа аккумулирует на счете для оплаты за российский газ, могут использовать для репараций Украине.

Темы: энергетикаЕСРосcия
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