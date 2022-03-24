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Ворог зменшив авіанальоти, але посилив розвідку: Повітряні сили порахували збитих "пташок"

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 березня 2022, 22:54
Ворог зменшив авіанальоти, але посилив розвідку: Повітряні сили порахували збитих пташок
з проєкту УП "Діти малюють війну"

Протиповітряна оборона України в четвер знищила один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, чотири крилаті ракети та один безпілотник.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗС України

Деталі: Повідомляється, що 24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

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Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині було вражено зенітними ракетами.

Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.

Дослівно: Авіація Повітряних Сил продовжує повітряне патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів".

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Теми: війна
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