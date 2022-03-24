Враг уменьшил авианалеты, но усилил разведку: Воздушные силы сосчитали сбитых "птичек"

Противовоздушная оборона Украины в четверг уничтожила один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области, четыре крылатые ракеты и один беспилотник.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины

Детали: Сообщается, что 24 марта российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, наращивая присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.

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Один БПЛА оперативно-тактического уровня в четверг был поражен зенитными ракетами.

Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.

Дословно: "Авиация Воздушных сил продолжает патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, а также действия ударной авиации по наземным целям: колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплению войск рашистов".