Росіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра
Четвер, 24 березня 2022, 23:48
Російські війська завдали двох ракетних ударів по військовій частині на околиці міста Дніпро.
Джерело: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, Повітряне командування "Схід" ЗСУ
Дослівно ДСНС: "Орієнтовно 22:38 Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. В результаті цього значно зруйновані будівлі частини".
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Деталі: У ДСНС додали, що інформація щодо загиблих та постраждалих встановлюється.
Внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі.
Раніше Повітряне командування "Схід" ЗСУ повідомило, що на Дніпропетровщині російські війська завдали ракетного удару по військовому об’єкту.
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