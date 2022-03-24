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Росіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 23:48
Росіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра
ілюстративне фото GETTY Images

Російські війська завдали двох ракетних ударів по військовій частині на околиці міста Дніпро.

Джерело: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, Повітряне командування "Схід" ЗСУ

Дослівно ДСНС: "Орієнтовно 22:38 Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. В результаті цього значно зруйновані будівлі частини".

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Деталі: У ДСНС додали, що інформація щодо загиблих та постраждалих встановлюється.

Внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі.

Раніше Повітряне командування "Схід" ЗСУ повідомило, що на Дніпропетровщині російські війська завдали ракетного удару по військовому об’єкту.

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Теми: ДніпровійнаДніпропетровська область
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