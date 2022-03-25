Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 00:48
ілюстративне фото GETTY Images

Російські війська завдали двох ракетних ударів по військовій частині на околиці міста Дніпро.

Джерело: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, Повітряне командування "Схід" ЗСУ

Дослівно ДСНС: "Орієнтовно 22:38 Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. В результаті цього значно зруйновані будівлі частини".

Деталі: У ДСНС додали, що інформація щодо загиблих та постраждалих встановлюється.

Внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі.

Раніше Повітряне командування "Схід" ЗСУ повідомило, що на Дніпропетровщині російські війська завдали ракетного удару по військовому об’єкту.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ДніпровійнаДніпропетровська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Зеленський про окупацію: рублі – хіба що на вагу і маргінали-"політики" зі смітників не допоможуть

У РНБО дорікнули німецьким ЗМІ, які пишуть брехню і роспропаганду про "Азов"

Данілов про Карабах, Курили і Калінінград: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло

Путін не може лишитися при владі – Байден

фотоТростянець звільнено від російських військових

Усі новини...
Дніпро
Волонтер звинуватив дві військові адміністрації у корупції: мер Дніпра відповів лайкою
Російські війська атакували аеропорт Дніпра – масштабні руйнування 
ЗСУ збили крилату ракету над Дніпром
Останні новини
06:01
Радуцький закликав Червоний Хрест не відкривати офіс у Росії
05:33
Під час бойових дій на Луганщині загинув телеоператор зі Львова
05:07
"Не Байдену це вирішувати" – Кремль відреагував на слова президента США про Путіна
04:23
фото, видеоСумщина: у звільненому Тростянці залишається замінованою лікарня – голова ОВА
04:00
Графік евакуаційних потягів на 27 березня
02:44
відеоУ Харкові в укритті відкрили фестиваль класичної музики
02:33
Жодного "Нагірного Карабаху" немає: Азербайджан фактично звинуватив РФ у порушенні договору
02:03
Окупанти вивезли з Маріуполя в Донецьк дітей без батьків – ЗМІ
01:57
Зеленський: Скільки ще злочинів проти пам’яті про Голокост дозволять РФ?
01:43
Підрозділи РФ відступають у Білорусь, щоб відновити боєздатність і блокувати Київ – штаб
Усі новини...