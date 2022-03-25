Россияне атаковали ракетами воинскую часть на окраине Днепра

Российские войска нанесли два ракетных удара по воинской части на окраине города Днепр.

Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, Воздушное командование "Схід" ВСУ

Дословно ГСЧС: "Ориентировочно 22:38 Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания части".

Детали: В ГСЧС добавили, что информация о погибших и пострадавших устанавливается.

В результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

Ранее Воздушное командование "Схід" ВСУ сообщило, что в Днепропетровской области российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту.