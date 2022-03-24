Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німецькі "Ліві" спричинили скандал, випустивши антиукраїнську заяву

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 23:29

Рада старійшин однієї з найбільш проросійської партії Німеччини "Ліві" випустила заяву із кремлівськими нарративами. А після гучного скандалу – була вимушена переписати її.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Shpigel.

Видання нагадує -  "Лівих" (а це колишні східнонімецькі комуністи)  і раніше критикували за нечітку позицію партії щодо російської агресії проти України. Зокрема, частина партійців робила заяви, де звинувачувала у вторгненні НАТО.

Реклама:

Проте заява Радіи старійшин партії (неофіційного дорадчого органу, який очолює колишній прем’єр Східної Німеччини 94-річний Ганс Модров) виявилася скандальною навіть на цьому тлі. Документ повністю копіював кремлівські тези та опосередковано заперечив суверенітет України.

"Питання про те, наскільки війна в Україні є вторгненням російських військ чи представляється як внутрішня громадянська війна між силами в нових східних державах та фашистськими елементами в районі ​Західної України, залишається відкритим",- говориться у заяві.

Така заява викликала гучну критику навіть всередині партії – її назвали "сформульованим брудом".

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначає видання, незабаром заява була докорінно переписана. Зокрема, процитоване вище місце тепер виглядає наступним чином: "Вторгнення російських військ в Україну, стало порушенням  міжнародного права та становить величезну небезпеку подальшого поширення війни. Більше, ніж будь-коли, політиці кидають виклик".

Теми: РосіяНімеччинаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: