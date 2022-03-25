Німецькі "Ліві" спричинили скандал, випустивши антиукраїнську заяву

Рада старійшин однієї з найбільш проросійської партії Німеччини "Ліві" випустила заяву із кремлівськими нарративами. А після гучного скандалу – була вимушена переписати її.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Shpigel.

Видання нагадує - "Лівих" (а це колишні східнонімецькі комуністи) і раніше критикували за нечітку позицію партії щодо російської агресії проти України. Зокрема, частина партійців робила заяви, де звинувачувала у вторгненні НАТО.

Проте заява Радіи старійшин партії (неофіційного дорадчого органу, який очолює колишній прем’єр Східної Німеччини 94-річний Ганс Модров) виявилася скандальною навіть на цьому тлі. Документ повністю копіював кремлівські тези та опосередковано заперечив суверенітет України.

"Питання про те, наскільки війна в Україні є вторгненням російських військ чи представляється як внутрішня громадянська війна між силами в нових східних державах та фашистськими елементами в районі ​Західної України, залишається відкритим",- говориться у заяві.

Така заява викликала гучну критику навіть всередині партії – її назвали "сформульованим брудом".

Як зазначає видання, незабаром заява була докорінно переписана. Зокрема, процитоване вище місце тепер виглядає наступним чином: "Вторгнення російських військ в Україну, стало порушенням міжнародного права та становить величезну небезпеку подальшого поширення війни. Більше, ніж будь-коли, політиці кидають виклик".