Немецкие "Левые" вызвали скандал, выпустив антиукраинское заявление

Совет старейшин одной из наиболее пророссийской партии Германии "Левые" выпустил заявление с кремлевскими нарративами. А после громкого скандала была вынуждена переписать ее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Shpigel.

Издание напоминает - "Левых" (а это бывшие восточногерманские коммунисты) и раньше критиковали за нечеткую позицию партии по отношению к российской агрессии против Украины. В частности, часть партийцев делала заявления, обвинявшие во вторжении НАТО.

Однако заявление Радии старейшин партии (неофициального совещательного органа, возглавляющего бывший премьер Восточной Германии 94-летний Ганс Модров) оказалось скандальным даже на этом фоне. Документ полностью копировал кремлевские тезисы и косвенно отрицал суверенитет Украины.

"Вопрос о том, насколько война в Украине является вторжением российских войск или представляется как внутренняя гражданская война между силами в новых восточных государствах и фашистскими элементами в районе Западной Украины, остается открытым", - говорится в заявлении.

Такое заявление вызвало громкую критику даже внутри партии – его назвали "сформулированной грязью".

Как отмечает издание, вскоре заявление было коренным образом переписано. В частности, процитированное выше место теперь выглядит следующим образом: "Вторжение российских войск в Украину стало нарушением международного права и представляет огромную опасность дальнейшего распространения войны. Больше, чем когда-либо, политике бросают вызов".