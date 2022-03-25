Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще 4 міста в Україні стали Героями

Мазуренко Альона П'ятниця, 25 березня 2022, 00:37

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "місто-герой" Охтирці, Бучі, Ірпеню та Миколаєву.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Підписав кілька важливих указів. Про присвоєння звання героя України 7 військовослужбовцям Нацгвардії, із них, на жаль, 5-ть посмертно.

Про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Нацгвардії і 119 військовослужбовців Збройних сил.

Про відзначення державними нагородами 14 керівників місцевих громад місцевої влади.

Про відзначення державними нагородами 31 медичного працівника і про присвоєння почесної відзнаки "місто-герой України" ще чотирьом містам: Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв".

Деталі: За словами Зеленського, за всі дні війни українські захисники втримали ворога на усіх напрямках.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаРосіяУкраїнаЗеленський
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Зеленський про окупацію: рублі – хіба що на вагу і маргінали-"політики" зі смітників не допоможуть

У РНБО дорікнули німецьким ЗМІ, які пишуть брехню і роспропаганду про "Азов"

Данілов про Карабах, Курили і Калінінград: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло

Путін не може лишитися при владі – Байден

фотоТростянець звільнено від російських військових

Усі новини...
війна
30-ий день війни Росії проти України. Події ОНЛАЙН
Російські військові переходять воювати на бік України – розвідка
Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та жорстко присоромив Орбана
Останні новини
05:23
Сумщина: у звільненому Тростянці залишається замінованою лікарня – голова ОВА
04:00
Графік евакуаційних потягів на 27 березня
02:44
відеоУ Харкові в укритті відкрили фестиваль класичної музики
02:33
Жодного "Нагірного Карабаху" немає: Азербайджан фактично звинуватив РФ у порушенні договору
02:03
Окупанти вивезли з Маріуполя в Донецьк дітей без батьків – ЗМІ
01:57
Зеленський: Скільки ще злочинів проти пам’яті про Голокост дозволять РФ?
01:43
Підрозділи РФ відступають у Білорусь, щоб відновити боєздатність і блокувати Київ – штаб
01:24
В очікуванні газової блокади росії: підсумки на економічному фронті 26 березня
01:18
Зведення Генштабу: У Попасній ворог здійснив обстріл власних позицій
01:07
Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української ППО – британська розвідка
Усі новини...