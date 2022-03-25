Ще 4 міста в Україні стали Героями

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "місто-герой" Охтирці, Бучі, Ірпеню та Миколаєву.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Підписав кілька важливих указів. Про присвоєння звання героя України 7 військовослужбовцям Нацгвардії, із них, на жаль, 5-ть посмертно.

Про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Нацгвардії і 119 військовослужбовців Збройних сил.

Про відзначення державними нагородами 14 керівників місцевих громад місцевої влади.

Про відзначення державними нагородами 31 медичного працівника і про присвоєння почесної відзнаки "місто-герой України" ще чотирьом містам: Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв".

Деталі: За словами Зеленського, за всі дні війни українські захисники втримали ворога на усіх напрямках.