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Еще 4 города в Украине стали Героями

Алена МазуренкоЧетверг, 24 марта 2022, 23:37
Еще 4 города в Украине стали Героями

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "город-герой" Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Подписал несколько важных указов. О присвоении звания героя Украины 7 военнослужащим Нацгвардии, из них, к сожалению, 5 посмертно.

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О награждении государственными наградами 240 военнослужащих Нацгвардии и 119 военнослужащих Вооруженных сил.

О награждении государственными наградами 14 руководителей местных общин местной власти.

О награждении государственными наградами 31 медицинского работника и о присвоении почетного знака отличия "город-герой Украины" еще четырем городам: Буча, Ирпень, Ахтырка, Николаев".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Зеленского, за все дни войны украинские защитники удержали врага по всем направлениям.

Темы: войнаРосcияУкраинаЗеленский
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