Еще 4 города в Украине стали Героями
Президент Владимир Зеленский присвоил звание "город-герой" Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "Подписал несколько важных указов. О присвоении звания героя Украины 7 военнослужащим Нацгвардии, из них, к сожалению, 5 посмертно.
О награждении государственными наградами 240 военнослужащих Нацгвардии и 119 военнослужащих Вооруженных сил.
О награждении государственными наградами 14 руководителей местных общин местной власти.
О награждении государственными наградами 31 медицинского работника и о присвоении почетного знака отличия "город-герой Украины" еще четырем городам: Буча, Ирпень, Ахтырка, Николаев".
Детали: По словам Зеленского, за все дни войны украинские защитники удержали врага по всем направлениям.