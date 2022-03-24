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Нуланд: США розглядають, які нові системи надати Україні

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 23:42

У Штатах вирішують, які нові системи можуть поставити в Україну.

Джерело: заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми також розглядаємо нові системи, які ми можемо поставити. Я не говоритиму про них, тому що це не допоможе вашій оперативній безпеці чи місії.

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Але ми слухали вас у плані того, чого ви потребуєте, аналізували, як проходить ця боротьба".

Деталі: Нуланд наголосила, що США надали 2 млрд доларів на зброю для України лише за останні 6 місяців.

"Це саме ті системи, яких ви потребували і про які ви просили, і які мають значення в цій боротьбі і перетворюють путінські танки, літаки і зараз кораблі на металобрухт", - наголосила заступник держсекретаря США.

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Теми: СШАзброявійна
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