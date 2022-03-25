Нуланд: США рассматривают, какие новые системы предоставить Украине

В Штатах решают, какие новые системы могут быть поставлены в Украину.

Источник: заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: " Мы также рассматриваем новые системы, которые мы можем поставить. Я не буду говорить о них, потому что это не поможет вашей оперативной безопасности или миссии.

Но мы слушали вас в плане того, в чем вы нуждаетесь, анализировали, как проходит эта борьба".

Но мы слушали вас в плане того, в чем нуждаетесь, анализировали, как проходит эта борьба".

Детали: Нуланд подчеркнула, что США выделили 2 млрд долларов на оружие для Украины только за последние 6 месяцев.

" Это именно те системы, в которых вы нуждались и о которых вы просили, и которые имеют значение в этой борьбе и превращают путинские танки, самолеты и сейчас корабли в металлолом", - подчеркнула заместитель госсекретаря США.