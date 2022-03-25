Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 березня 2022, 00:00

Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу перед Єврорадою

Дослівно: "Щоранку... Ви чуєте? Щоранку хвилиною мовчання вся держава, вся Україна – діти, дідусі, бабусі – всі вшановують памʼять усіх загиблих за нашу державу. Ви чули що-небудь подібне на російському телебаченні? Чи бачили ви таке у них в школах?

Реклама:

Вони навіть соромляться слова "війна". Вони називають це "спецоперацією".  Хоча влаштувати тут бійню, як це робили нацисти.

Це різні світи. Ми і вони. Це неоднакові цінності. Це неоднакове ставлення до життя.

Російські військові впритул не бачать, що таке гідність. Не знають, що таке совість. Не розуміють, чому ми так цінуємо нашу свободу.

ВІДЕО ДНЯ

Ось цим визначається, як житиме країна. І кому – бути в Європі".

Теми: РосіявійнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
У московських аеропортах затримуються десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: