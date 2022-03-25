Зеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти

Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час виступу перед Єврорадою

Дослівно: "Щоранку... Ви чуєте? Щоранку хвилиною мовчання вся держава, вся Україна – діти, дідусі, бабусі – всі вшановують памʼять усіх загиблих за нашу державу. Ви чули що-небудь подібне на російському телебаченні? Чи бачили ви таке у них в школах?

Вони навіть соромляться слова "війна". Вони називають це "спецоперацією". Хоча влаштувати тут бійню, як це робили нацисти.

Це різні світи. Ми і вони. Це неоднакові цінності. Це неоднакове ставлення до життя.

Російські військові впритул не бачать, що таке гідність. Не знають, що таке совість. Не розуміють, чому ми так цінуємо нашу свободу.

Ось цим визначається, як житиме країна. І кому – бути в Європі".