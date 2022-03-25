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Зеленский: Россия устроила в Украине бойню, как это делали нацисты

Анастасия КалатурПятница, 25 марта 2022, 01:00

Россия устроила в Украине бойню, как это делали нацисты.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления перед Евросоветом

Дословно: "Каждое утро... Вы слышите? Каждое утро минутой молчания все государство, вся Украина - дети, дедушки, бабушки - все чтят память всех погибших за наше государство. в школах?

Они даже стыдятся слова "война". Они называют это "спецоперацией". Хотя устроили здесь бойню, как это делали нацисты.

Это разные миры. Мы и они. Это неодинаковые ценности. Это неодинаковое отношение к жизни.

Российские военные в упор не видят, что такое достоинство. Не знают, что такое совесть. Не понимают, почему мы так ценим нашу свободу.

Вот этим определяется как будет жить страна. И кому – быть в Европе".

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Темы: РосcиявойнаЗеленский
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