Зеленский: Россия устроила в Украине бойню, как это делали нацисты

Россия устроила в Украине бойню, как это делали нацисты.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления перед Евросоветом

Дословно: "Каждое утро... Вы слышите? Каждое утро минутой молчания все государство, вся Украина - дети, дедушки, бабушки - все чтят память всех погибших за наше государство. в школах?

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Они даже стыдятся слова "война". Они называют это "спецоперацией". Хотя устроили здесь бойню, как это делали нацисты.

Это разные миры. Мы и они. Это неодинаковые ценности. Это неодинаковое отношение к жизни.

Российские военные в упор не видят, что такое достоинство. Не знают, что такое совесть. Не понимают, почему мы так ценим нашу свободу.

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Вот этим определяется как будет жить страна. И кому – быть в Европе".