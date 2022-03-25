Зеленский: Россия устроила в Украине бойню, как это делали нацисты
Россия устроила в Украине бойню, как это делали нацисты.
Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления перед Евросоветом
Дословно: "Каждое утро... Вы слышите? Каждое утро минутой молчания все государство, вся Украина - дети, дедушки, бабушки - все чтят память всех погибших за наше государство. в школах?
Они даже стыдятся слова "война". Они называют это "спецоперацией". Хотя устроили здесь бойню, как это делали нацисты.
Это разные миры. Мы и они. Это неодинаковые ценности. Это неодинаковое отношение к жизни.
Российские военные в упор не видят, что такое достоинство. Не знают, что такое совесть. Не понимают, почему мы так ценим нашу свободу.
Вот этим определяется как будет жить страна. И кому – быть в Европе".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"