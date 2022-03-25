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Польща не буде просити у ЄС гроші на українських біженців – Качинський

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 02:22

Віце-прем’єр польського уряду та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський озвучив два принципи, якими буде керуватися Польща у питанні підтримки біженців з України.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, ця заява є частиною великого інтерв’ю яке 25 березня має вийти на Polska Press.

" У нас є правило – ніяких релокацій (мова йде про примусовий расподіл біженців по країнам ЄС). Якщо хтось хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти - то йде. Ми нікого ні до чого не змушуємо", - зазначає Качинський. 

За його словами, друге правило – "ми не просимо".

"Звичайно, ми вважаємо, що заслуговуємо на допомогу, але не будемо просити. Ми країна в абсолютно хорошому стані, більш ніж втричі багатша, ніж на початку 1990-х років, і втричі багатша за Україну, на душу населення", - додав Качинський.

Нагадаємо, Європейський союз пообіцяв виділити 3,4 мільярда євро на фонди відновлення, щоб допомогти країнам прийняти біженців з України, які рятуються від російського вторгнення. Втім, через конфлікт із ЄС, ці кошти можуть не дійти до Польщі.

Також нагадаємо, що окрім тимчасового розміщення, Польща започаткує державну програму та залучатиме фінансування ЄС для будівництва житла для біженців з України.

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Теми: Польщабіженцівійна
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