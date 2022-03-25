Польща не буде просити у ЄС гроші на українських біженців – Качинський

Віце-прем’єр польського уряду та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський озвучив два принципи, якими буде керуватися Польща у питанні підтримки біженців з України.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, ця заява є частиною великого інтерв’ю яке 25 березня має вийти на Polska Press.

" У нас є правило – ніяких релокацій (мова йде про примусовий расподіл біженців по країнам ЄС). Якщо хтось хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти - то йде. Ми нікого ні до чого не змушуємо", - зазначає Качинський.

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За його словами, друге правило – "ми не просимо".

"Звичайно, ми вважаємо, що заслуговуємо на допомогу, але не будемо просити. Ми країна в абсолютно хорошому стані, більш ніж втричі багатша, ніж на початку 1990-х років, і втричі багатша за Україну, на душу населення", - додав Качинський.

Нагадаємо, Європейський союз пообіцяв виділити 3,4 мільярда євро на фонди відновлення, щоб допомогти країнам прийняти біженців з України, які рятуються від російського вторгнення. Втім, через конфлікт із ЄС, ці кошти можуть не дійти до Польщі.

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Також нагадаємо, що окрім тимчасового розміщення, Польща започаткує державну програму та залучатиме фінансування ЄС для будівництва житла для біженців з України.