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Польша не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев – Качинский

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 01:22

Вице-премьер польского правительства и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качинский озвучил два принципа, которыми будет руководствоваться Польша в вопросе поддержки беженцев из Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, это заявление является частью большого интервью, которое 25 марта должно выйти на Polska Press.

"У нас есть правило – никаких релокаций (речь идет о принудительном распределении беженцев по странам ЕС). Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти - то идет. Мы никого ни к чему не заставляем", - отмечает Качинский.

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По его словам, второе правило – "мы не просим".

"Конечно, мы считаем, что заслуживаем помощи, но не будем просить. Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, более чем втрое богаче, чем в начале 1990-х годов, и втрое богаче Украины, на душу населения", - добавил Качинский.

Напомним, Европейский союз пообещал выделить 3,4 миллиарда евро на фонды восстановления, чтобы помочь странам принять беженцев из Украины, спасающихся от российского вторжения. Впрочем, из-за конфликта с ЕС эти средства могут не дойти до Польши.

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Также напомним, что кроме временного размещения, Польша откроет государственную программу и будет привлекать финансирование ЕС для строительства жилья для беженцев из Украины.

Темы: Польшабеженцывойна
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