ЗМІ: Росіяни змітають з полиць антидепресанти, снодійне і контрацептиви

Росіяни кинулися запасатися антидепресантами, снодійними та протизаплідними засобами.

Джерело: Reuters з посиланням на дані аналітиків DSM Group

Деталі: Зазначається, що росіяни скупили за два тижні ліків на місяць. З 28 лютого по 13 березня росіяни купили в аптеках 270,5 млн лікарських засобів на 98,6 млрд рублів (1,04 млрд доларів). У січні росіяни купили в аптеках 288 млн товарів на 100 млрд рублів.

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Зокрема, різко зріс попит на антидепресанти, снодійне, інсулін, препарати при онкології, препарати для серця, гормони та протизаплідні засоби.

Останні дані свідчать про зростання попиту на препарати як іноземного виробництва, так і російського.

Сергій Шуляк, генеральний директор DSM Group, сказав Reuters, що "це був страх. Перший страх полягав у тому, що все може подорожчати, а другий страх - у тому, що потрібних ліків через якийсь час не буде. Ці страхи керували людьми. Вони стояли в чергах в аптеках та купували все".