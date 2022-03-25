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ЗМІ: Росіяни змітають з полиць антидепресанти, снодійне і контрацептиви

П'ятниця, 25 березня 2022, 03:10

Росіяни кинулися запасатися антидепресантами, снодійними та протизаплідними засобами.

Джерело: Reuters з посиланням на дані аналітиків DSM Group

Деталі: Зазначається, що росіяни скупили за два тижні ліків на місяць. З 28 лютого по 13 березня росіяни купили в аптеках 270,5 млн лікарських засобів на 98,6 млрд рублів (1,04 млрд доларів). У січні росіяни купили в аптеках 288 млн товарів на 100 млрд рублів.

Зокрема, різко зріс попит на антидепресанти, снодійне, інсулін, препарати при онкології, препарати для серця, гормони та протизаплідні засоби.

Останні дані  свідчать про зростання попиту на препарати як іноземного виробництва, так і російського.

Сергій Шуляк, генеральний директор DSM Group, сказав Reuters, що "це був страх. Перший страх полягав у тому, що все може подорожчати, а другий страх - у тому, що потрібних ліків через якийсь час не буде. Ці страхи керували людьми. Вони стояли в чергах в аптеках та купували все".

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