СМИ: Россияне сметают с полок антидепрессанты, снотворное и контрацептивы

Россияне бросились запасаться антидепрессантами, снотворными и противозачаточными средствами.

Источник: Reuters со ссылкой на данные аналитиков DSM Group

Детали: Отмечается, что россияне скупили за две недели лекарства на месяц. С 28 февраля по 13 марта россияне купили в аптеках 270,5 млн лекарственных средств на 98,6 млрд рублей (1,04 млрд долларов). В январе россияне купили в аптеках 288 млн товаров на 100 млрд рублей.

В частности, резко возрос спрос на антидепрессанты, снотворное, инсулин, препараты при онкологии, препараты для сердца, гормоны и противозачаточные средства.

Последние данные свидетельствуют о росте спроса на препараты как иностранного производства, так и российского.

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, сказал Reuters, что "это был страх. Первый страх заключался в том, что все может подорожать, а второй страх - в том, что нужного лекарства через какое-то время не будет. Эти страхи руководили людьми. Они стояли в очередях в аптеках и покупали все".