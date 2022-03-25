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Графік евакуаційних потягів на 25 березня

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 березня 2022, 04:35
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 25 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуаційні потяги будуть курсувати з Києва, Харкова, Дніпро, Одеси, Краматорська.

Отже, Укрзалізниця повідомляє про такі додаткові потяги:

Київ, вокзал Дарниця

09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

ВІДЕО ДНЯ

Харків

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;

16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Теми: Укрзалізницяевакуація
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