Графік евакуаційних потягів на 25 березня
П'ятниця, 25 березня 2022, 03:35
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 25 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Евакуаційні потяги будуть курсувати з Києва, Харкова, Дніпро, Одеси, Краматорська.
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Отже, Укрзалізниця повідомляє про такі додаткові потяги:
Київ, вокзал Дарниця
09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
ВІДЕО ДНЯ
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;
16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.