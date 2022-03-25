График эвакуационных поездов на 25 марта
Пятница, 25 марта 2022, 03:35
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 25 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: Эвакуационные поезда будут курсировать из Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Краматорска.
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Итак, Укрзализныця сообщает о таких дополнительных поездах:
Киев, вокзал Дарница
09:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
ВИДЕО ДНЯ
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск,
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр
20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск
13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;
16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.