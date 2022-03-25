МЗС скоротило персонал посольства Білорусі в Україні до 5 осіб

Міністерство закордонних справ скоротило кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб.

Джерело: речник МЗС України Олега Ніколенка, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Міністерство закордонних справ України направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства білорусі в Україні до п‘яти осіб.

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Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним".

"Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті".

Деталі: За словами Ніколенка, крім того, після повернення білоруських дипломатів до України за принципом взаємності для них встановлюється дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва.

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Відповідно до статті 25 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

У міністерстві також застерегли білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки стосовно України отримають рішучу відповідь.