Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС скоротило персонал посольства Білорусі в Україні до 5 осіб

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 березня 2022, 05:33

Міністерство закордонних справ скоротило кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб.

Джерело: речник МЗС України Олега Ніколенка, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Міністерство закордонних справ України направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства білорусі в Україні до п‘яти осіб.

Реклама:

Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним".

"Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті".

Деталі: За словами Ніколенка, крім того, після повернення білоруських дипломатів до України за принципом взаємності для них встановлюється дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно до статті 25 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

У міністерстві також застерегли білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки стосовно України отримають рішучу відповідь.

Теми: МЗСБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
МЗС
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Останні новини
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: