МИД сократило персонал посольства Беларуси в Украине до 5 человек

Министерство иностранных дел сократило количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олега Николенко, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Министерство иностранных дел Украины направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек.

Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывания на территории Украины объявляется нежелательным".

"Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте".

Детали: По словам Николенко, кроме того, по возвращении белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.

Согласно статье 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировала экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

В министерстве также предостерегли белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ.