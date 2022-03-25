Вперше за 30 років Франція розгорнула одразу три атомні підводні човни

Франція вперше за 30 років розгорнула одночасно три атомні ракетні підводні човни.

Джерело: Times з посиланням на газету бретонського порту Telegramme

Деталі: Два з чотирьох французьких підводних човнів із балістичними ракетами класу Triomphant залишили свою базу в Іль-Лонзі на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай перебуває у постійному патрулюванні під Атлантикою, повідомляє Telegramme, газета бретонського порту.



Times пише, що такий крок Франції викликаний "брязканням зброєю з боку Росії".

Востаннє відразу три субмарини були розгорнуті за десять років до закінчення холодної війни під час американсько-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.

Франція – єдина країна в ЄС, що володіє ядерною зброєю.