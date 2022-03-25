Впервые за 30 лет Франция развернула сразу три атомные подводные лодки
Пятница, 25 марта 2022, 06:30
Франция впервые за 30 лет развернула одновременно три атомные ракетные подводные лодки.
Источник: Times со ссылкой на газету бретонского порта Telegramme
Детали: Две из четырех французских подлодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, обычно находящееся в постоянном патрулировании под Атлантикой.
Times пишет, что такой шаг Франции вызван "бряцанием оружием со стороны России".
В последний раз сразу три подлодки были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе.
Франция – единственная страна в ЕС, обладающая ядерным оружием.