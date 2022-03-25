Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Впервые за 30 лет Франция развернула сразу три атомные подводные лодки

Анастасия КалатурПятница, 25 марта 2022, 06:30

Франция впервые за 30 лет развернула одновременно три атомные ракетные подводные лодки.

Источник: Times со ссылкой на газету бретонского порта Telegramme

Детали: Две из четырех французских подлодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, обычно находящееся в постоянном патрулировании под Атлантикой.


Times пишет, что такой шаг Франции вызван "бряцанием оружием со стороны России".

В последний раз сразу три подлодки были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе.

Франция – единственная страна в ЕС, обладающая ядерным оружием.

Темы: ФранцияЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

В освобожденный Ирпень еще нельзя возвращаться, враг продолжает обстрелы - мэр

Украина запускает информкампанию по бойкотированию товаров из РФ и Беларуси за границей

Украинская делегация рассказала детали желаемого договора о гарантиях безопасности

фотоАбрамович на переговорах нейтральная сторона, у него своя задача – источник

Переговоры Украины и России в Стамбуле: интенсивные консультации по нескольким вопросам

В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол

Все новости...
Франция
Франция провела испытания модернизированной ядерной ракеты
Кулеба призвал бойкотировать Renault из-за отказа прекратить работу в России
Париж впервые присвоил статус "почетного гражданина" другому городу: им стал Киев
Последние новости
15:50
Британия арестовала первую яхту, которая может принадлежать подсанкционным российским олигархам
15:46
Папа Римский подарил машину скорой помощи больнице во Львовской области
15:38
На фоне переговоров Украины и РФ выросли мировые акции
15:35
МИД Венгрии обвиняет оппозицию за ее сочувствие Украине после бомбардировки Мариуполя
15:22
В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины
15:19
Подоляк: Договор о гарантиях безопасности должен пройти референдум
15:16
Мединский говорит, что Путин может встретиться с Зеленским одновременно с подписанием соглашения
15:09
Украина предлагает, чтобы вопрос Донбасса Зеленский и Путин обсудили лично
15:07
В освобожденный Ирпень еще нельзя возвращаться, враг продолжает обстрелы - мэр
15:02
Сеть спорттоваров Decathlon заявила о приостановлении деятельности в РФ
Все новости...