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Впервые за 30 лет Франция развернула сразу три атомные подводные лодки

Анастасия КалатурПятница, 25 марта 2022, 05:30

Франция впервые за 30 лет развернула одновременно три атомные ракетные подводные лодки.

Источник: Times со ссылкой на газету бретонского порта Telegramme

Детали: Две из четырех французских подлодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, обычно находящееся в постоянном патрулировании под Атлантикой.

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Times пишет, что такой шаг Франции вызван "бряцанием оружием со стороны России".

В последний раз сразу три подлодки были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе.

Франция – единственная страна в ЕС, обладающая ядерным оружием.

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Темы: ФранцияЕС
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