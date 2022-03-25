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Шольц відкинув "валютну" вимогу Путіна

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 березня 2022, 06:06
Шольц відкинув валютну вимогу Путіна
ФОТО: GETTY

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу Росії про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях – оскільки  більшість існуючих угод про купівлю газу вимагають оплати у євро чи доларах США.

Джерело: Politico

Пряма мова Шольца: "Всюди існують фіксовані контракти, які включають валюту, в якій здійснюються платежі… І здебільшого йдеться про євро чи долари… і це те, що має значення".

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Передісторія: 23 березня в РФ вирішили перевести оплати за постачання російського газу на експорт у "недружні країни" на російські рублі. Президент Росії Володимир Путін доручив центробанку та уряду за тиждень визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.

Теми: газПутінШольц
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